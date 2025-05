Campinas celebra 1º Dia do Boquinha de Anjo

“Era um jeito de aproveitar o que restava da noite, e acabou virando tradição” , conta Genilson Souza Urcino, gerente do Giovannetti Rosário. Pedro “Possante” de Carvalho, ex-funcionário da casa, completa: “Como era muito grande, cortávamos para dividir com todos.”

Original da tradicional choperia Giovannetti , o lanche nasceu da criatividade de funcionários como o chapeiro Moleza, que usava sobras de frios como rosbife e muçarela para montar o sanduíche servido aos colegas no fim do expediente. O pão francês, cortado em oito pedaços , permitia que todos compartilhassem o lanche — daí o nome carinhoso.

Com o tempo, o Boquinha de Anjo entrou no cardápio da casa, caiu no gosto dos clientes — especialmente do público feminino, à época — e se espalhou por bares de toda a cidade. A iguaria conquistou prêmios em festivais, chegou a outras regiões do país e até emplacou versões internacionais, como em Madrid, na Espanha.

Hoje, o Boquinha é presença certa nos cardápios de botecos e bares de todo o Brasil, como o Dom Brejas, onde o Toscaninha e o Churrasquinho dos Deuses são os mais pedidos. “O Boquinha é um patrimônio da cidade, reconhecido no Brasil e também por visitantes estrangeiros”, destaca Dino Ramos, fundador da casa e um dos articuladores da lei.

No Empório do Nono, em Barão Geraldo, o cardápio traz nove versões do sanduíche, incluindo o Lanche Crisp e o Lambusa. O proprietário, Júnior Pataro, relembra: “Nossa inspiração sempre foi o Giovannetti. O Boquinha de Anjo é um símbolo de Campinas.”