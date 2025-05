GM apreende drogas em bares e três são presos no Centro

A Guarda Municipal (GM) de Campinas apreendeu porções de drogas, dinheiro, celulares e uma máquina de cartão durante uma ação em três bares na região central da cidade. Parte dos entorpecentes estava escondida em uma lata de refrigerante e em embalagem de batata frita. Três pessoas foram detidas, sendo duas mulheres e um homem.

A operação teve início durante patrulhamento preventivo na Rua Visconde do Rio Branco, onde os agentes realizaram vistoria em um bar em funcionamento. Ao abordarem os frequentadores, localizaram, com um dos proprietários, uma embalagem plástica contendo substância semelhante à cocaína.

Diante da suspeita, a equipe fez uma busca minuciosa no interior do bar e em dois estabelecimentos vizinhos. Foram encontradas porções de entorpecentes com características de cocaína e maconha, além de dinheiro em notas fracionadas.