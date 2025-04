Flávio Paradella: o novo e perigoso revés de Vini Oliveira

Mariana ficou com a presidência da CP. Nelson é o relator.

A investigação das emendas

A reportagem do Portal Metrópoles reacende uma investigação que, embora não seja nova, começou a apertar o cerco sobre um dos temas mais delicados da relação entre vereadores, emendas parlamentares e contratações públicas em Campinas. A apuração do Ministério Público de São Paulo sobre possível superfaturamento de shows pagos com recursos de emendas impositivas não apenas avança, como ganha novos contornos políticos com o afunilamento do inquérito.

O relatório técnico do MP apontando que os valores dos cachês pagos em Campinas chegaram a até 78% acima do valor de mercado coloca sob suspeita nove eventos realizados em 2023, com apresentações de nomes como Frank Aguiar, Negritude Júnior e Cleiton & Camargo. O montante de R$ 763 mil é significativo, mas o estrago político que o caso pode causar vai além do valor financeiro.