Criança é atropelada por motorista bêbado e fica em estado grave

Uma criança foi atropelada na tarde desta terça-feira (13), no Jardim Maringá, em Campinas, e está internada em estado grave após ser atingida por um carro conduzido por um homem embriagado e sem habilitação. O caso foi registrado como flagrante na 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na Rua Lázaro Antônio Claudino. O motorista, de 52 anos, confessou ter ingerido cerveja antes de dirigir e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi preso em flagrante por lesão corporal de natureza grave na direção de veículo automotor sob efeito de álcool e por dirigir sem habilitação.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia e encontrou o autor ainda no local, ao lado do carro e de uma testemunha. O teste do bafômetro indicou 0,63 mg/l de álcool, índice considerado crime de trânsito. Dentro do carro, os policiais encontraram uma lata de cerveja vazia.