Quadrilha de desmanche de motos é presa pela PM em Campinas

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar de Campinas, na segunda-feira (12), acusadas de integrar uma quadrilha de desmanche de motocicletas roubadas. A operação teve início após uma vítima acionar a PM com a localização da própria moto, que possuía rastreador.

Com base na denúncia, os policiais chegaram ao endereço apontado pelo rastreamento e flagraram suspeitos desmontando motos no interior de uma casa. Dois homens foram detidos dentro do imóvel, enquanto outros dois tentaram fugir. Um deles foi capturado em seguida.