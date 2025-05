Pai é preso após tentar matar filha esfaqueada em Sumaré

A Polícia Militar de Sumaré prendeu, na noite de domingo (11), um homem acusado de ameaçar a esposa e tentar matar a filha com uma faca, no bairro Jardim Nova Aurora. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

Segundo a PM, o suspeito chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com a filha e a esposa. Na sequência, pegou uma faca e passou a perseguir a jovem, ameaçando desferir golpes contra ela.

“A faca foi entregue aos policiais pela vítima, que informou que o objeto estava escondido debaixo do travesseiro, no quarto do agressor. Em conversa com a esposa, ela confirmou a versão da filha e afirmou que as brigas são frequentes quando o companheiro consome bebida alcoólica”, informou a Polícia Militar.