Criança fica gravemente ferida após acidente na Anhanguera

Uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida após uma colisão entre uma carreta e um veículo utilitário, na tarde desta segunda-feira (21), em Vinhedo (SP). O acidente ocorreu no quilômetro 76 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido capital, e provocou interdição temporária da pista durante o atendimento às vítimas.

A vítima foi resgatada em estado grave pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e encaminhada ao Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas. O pai da criança, que conduzia o utilitário, não sofreu ferimentos. O motorista da carreta também saiu ileso.

As causas do acidente ainda serão apuradas. O tráfego foi liberado após a remoção dos veículos e normalizado no início da noite.