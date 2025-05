Campinas abre concurso com 40 vagas e salários de até R$ 7,4 mil

A taxa de inscrição é de R$ 98,80 para cargos de nível superior e R$ 54,90 para os demais. Candidatos inscritos no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) poderão solicitar isenção da taxa entre 12 e 19 de maio.

As vagas estão divididas entre os seguintes cargos: agente de manutenção predial (6), agente operacional (10), analista de gestão de pessoas (2), condutor de veículos e máquinas (5), especialista cultural e turístico – história (1), especialista em informação (1), especialista em informação – arquivologia (3), especialista em informação – biblioteconomia (2) e instrutor de práticas desportivas (10).

A Prefeitura de Campinas abriu nesta segunda-feira (12) as inscrições para um novo concurso público com 40 vagas distribuídas em diversas áreas. Os salários variam de R$ 2.321,76 a R$ 7.481,28 , além de auxílio alimentação/refeição de R$ 1.772,37 e vale-transporte opcional . Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de junho pelo site da Vunesp ( www.vunesp.com.br ).

O edital completo está disponível no portal de concursos da Prefeitura e no site da Vunesp. O concurso também prevê etapas adicionais, como prova de títulos, dissertativa e prática, dependendo do cargo.

De acordo com a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira, este é o terceiro concurso aberto pela administração municipal em 2025, o que reforça o compromisso com a recomposição das equipes e a qualidade dos serviços públicos.

Há ainda reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para pessoas pretas ou pardas (PPP).