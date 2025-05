Ladrões invadem casa e atiram em morador; estado é grave

A mulher reconheceu o suspeito como um dos autores do crime. Ele foi preso em flagrante e, acompanhado de um advogado, optou por permanecer em silêncio no interrogatório. Durante a tentativa de fuga, o ladrão feriu o pé e precisou de atendimento médico antes de ser conduzido à cadeia pública, onde aguardará audiência de custódia.

O segundo envolvido no crime não foi identificado até o momento. A perícia foi acionada para realizar levantamento técnico no local do crime. As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Mogi Guaçu.