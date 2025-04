Campinas decreta luto de três dias pelo Papa Francisco

A Prefeitura de Campinas decretou luto oficial de três dias pela morte do Papa Francisco, ocorrida na manhã desta segunda-feira (21), às 7h35, no Vaticano. O anúncio foi feito pelo Camerlengo Kevin Farrell, da Casa Santa Marta. Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, tinha 88 anos e vinha enfrentando problemas de saúde desde 2020.

Em nota oficial, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) destacou a relevância do pontífice: “O Papa Francisco foi uma referência de paz, diálogo e solidariedade. Sua vida e seu pontificado inspiraram milhões de pessoas a buscar um mundo mais justo e fraterno. Campinas se solidariza com os católicos e com todos os que se sentem tocados por sua partida.”

Francisco assumiu o papado em março de 2013, após a renúncia de Bento XVI. Argentino, foi o primeiro papa latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo. Filho de imigrantes italianos, liderou a Igreja Católica por mais de uma década com forte atuação social, defesa do meio ambiente e apoio a migrantes, pobres e enfermos.