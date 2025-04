Dupla é presa com 17 kg de drogas em apartamento de Sumaré

Dois homens foram presos em flagrante com mais de 17 quilos de drogas e diversos itens usados no preparo e venda de entorpecentes em um apartamento no Jardim das Estâncias, em Sumaré. A apreensão aconteceu no Bloco H do Condomínio São Pedro, após uma denúncia anônima.

Durante patrulhamento, os policiais foram informados sobre uma possível movimentação suspeita no conjunto habitacional. Ao chegarem ao local indicado inicialmente, nada foi constatado. No entanto, pouco depois, um morador repassou o endereço exato onde ocorria o crime: apartamento 44, no mesmo bloco.

Os agentes retornaram e encontraram a porta do imóvel entreaberta. Dentro, dois homens estavam embalando drogas. Eles foram detidos e, com eles, apreendidos R$ 3.386 em dinheiro, um celular e a chave do apartamento.