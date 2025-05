Campinas adere a financiamento federal para ter ônibus elétricos

A Prefeitura de Campinas confirmou que irá aderir ao financiamento do PAC Continuado para a aquisição de ônibus elétricos, medida que permite o uso de recursos do FGTS por prefeituras e empresas operadoras. A quantidade de veículos será definida após a conclusão da licitação do transporte público, considerando tanto a capacidade de endividamento da cidade quanto o potencial de financiamento dos futuros concessionários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O valor de cada ônibus elétrico varia entre R$ 3 milhões e R$ 4,5 milhões, o que tornaria o investimento anterior — baseado na estrutura do antigo PAC da Mobilidade Urbana e Sustentável — financeiramente inviável para o município. Naquela proposta, a Prefeitura arcaria sozinha com R$ 732 milhões para a compra de 256 veículos elétricos e mais 256 a diesel, comprometendo a capacidade de investimento em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

Agora, com o novo formato, será possível que as empresas vencedoras da licitação também assumam o financiamento, reduzindo o impacto sobre os cofres públicos. “Com a possibilidade que foi aberta agora, teremos condições de concluir a licitação do transporte público antes de fazer o empréstimo”, afirmou o prefeito Dário Saadi.