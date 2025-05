Dia das mães terá tempo nublado, chuva e frio

O fim de semana em Campinas será marcado por uma virada no tempo. No sábado (11), o calor predomina, com mínima de 19°C e máxima de até 33°C, sob sol entre nuvens e ventos fracos de sudeste. Mas o clima muda de forma significativa no domingo.

Uma frente fria avança sobre o estado de São Paulo no Dia das Mães (12), provocando queda brusca nas temperaturas. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de apenas 22°C, além de ventos mais fortes, aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.

A orientação para os moradores é de atenção às condições climáticas, especialmente quem pretende aproveitar o domingo ao ar livre. A chegada da frente fria pode impactar festividades e passeios programados para o Dia das Mães.