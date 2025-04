Semana começa com feriado e tempo instável na região de Campinas

A segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, amanheceu com céu encoberto e clima ameno na Região Metropolitana de Campinas (RMC), cenário que deve se manter ao longo do dia. O avanço de uma frente fria pelo litoral paulista influencia diretamente as condições atmosféricas da região, especialmente com o aumento da intensidade dos ventos.

Segundo as previsões, os ventos devem atingir velocidades de até 25 km/h a partir da tarde, soprando do oceano e trazendo umidade para o interior. Esse fluxo marítimo favorece a formação de nuvens baixas, que podem provocar chuvas leves e isoladas em pontos específicos da região.

Ao longo do dia, o sol deve aparecer entre nuvens. A temperatura máxima prevista é de 26°C, sem previsão de calor intenso. O clima segue instável, porém sem risco de temporais ou eventos climáticos severos, conforme os modelos meteorológicos disponíveis.