Valinhos reforça segurança nas escolas com vistorias e rondas

O trabalho começa com visitas técnicas às escolas , que incluem reconhecimento visual dos espaços, identificação de pontos críticos — como banheiros abandonados e cercas danificadas — e análise do entorno escolar. Três viaturas específicas realizam rondas diárias em horários de maior fluxo de estudantes , e os guardas são treinados para reconhecer comportamentos suspeitos.

As ações fazem parte de um plano articulado pela Secretaria de Segurança Pública e Cidadania , em parceria com a Secretaria de Educação, para mapear riscos e corrigir vulnerabilidades históricas. “ A escola deve ser um local de aprendizado, mas também seguro. Os pais precisam ter certeza de que seus filhos estão protegidos ”, destacou Maristela.

A Prefeitura de Valinhos está implementando novas estratégias para reforçar a segurança nas escolas municipais , com foco na prevenção, no monitoramento contínuo e na resposta rápida a possíveis ameaças. A medida envolve vistorias técnicas, capacitação de gestores, patrulhamento dedicado e uso de tecnologia , segundo detalhou a diretora do Departamento de Estratégia e Segurança Escolar, Maristela Nader .

Um dos focos é testar o botão de pânico, físico e por aplicativo, que está disponível para funcionários previamente capacitados. Em simulações em tempo real, a diretora aciona o botão e verifica a resposta do Centro de Operações e Inteligência (COI). "Se houver uma crise, a resposta precisa ser imediata", pontua.

Além do patrulhamento, as 44 escolas da rede são monitoradas por câmeras integradas ao COI, que permitem ações rápidas e análise de possíveis ameaças virtuais entre alunos. A iniciativa prevê ainda a retomada de programas de conscientização, como o Proerd, suspenso na gestão anterior, e campanhas para alertar sobre os efeitos do bullying e do uso de drogas.

Maristela defende que a comunicação entre escola, pais e alunos seja clara e direta, especialmente em situações que envolvam violência. “A prevenção exige envolvimento de todos. Segurança deve ser rotina, não reação”, afirmou.