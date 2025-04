Hortolândia inicia Campanha do Agasalho com Dia D no Novo Paço

O Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia (FunSol) inicia oficialmente a Campanha do Agasalho 2025 na próxima quinta-feira (24), com o “Dia D” de arrecadação entre os servidores municipais. A ação, realizada com apoio da Prefeitura, busca coletar agasalhos, cobertores e itens de vestuário para atender moradores em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

A coleta especial ocorrerá das 7h30 às 10h, no Novo Paço Municipal, conhecido como “Palácio dos Migrantes”, localizado na Rua Projetada 12, nº 100, no Jardim Metropolitan, na região do Jardim Novo Ângulo. Uma caixa coletora já está disponível próximo à recepção principal do prédio.

A campanha também aceitará doações de cachecóis, toucas, meias, calçados, mantas, roupas em geral e bolsas. Parte das peças será distribuída nas ações do “Varal Solidário”, iniciativa do FunSol para facilitar o acesso da população aos itens doados.