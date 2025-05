Frente fria chega e traz chuvas para a região de Campinas

O final de semana na RMC (Região Metropolitana de Campinas) vai ter mudanças no tempo por conta da chegada de uma frente fria. São esperadas chuvas fortes e temperaturas mais baixas.

As temperaturas ainda ficam altas durante o sábado (10), podendo atingir 30°C. A partir da noite as temperaturas caem e são acompanhadas de chuva associada à passagem da frente fria sobre a região.

Os volumes de chuva podem ser significativos principalmente no domingo (11). As temperaturas máximas no domingo não devem ultrapassar 23°C e as mínimas devem ficar próximas a 15°C. A chuva mais significativa prevista para o domingo deve ser observada principalmente durante a madrugada e pela manhã, mas há possibilidade que o dia todo seja chuvoso.