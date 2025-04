Campinas suspende transferências de permissões de táxis

A Prefeitura de Campinas suspenderá, a partir da próxima segunda-feira (21), todas as transferências de permissões concedidas para o serviço de táxi no município, por tempo indeterminado. A medida segue decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou inconstitucionais dispositivos da Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012) que permitiam esse tipo de transferência. A regulamentação foi oficializada pela Resolução nº 121/2025, publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão impacta especialmente as permissões anteriores à Lei Municipal 13.775/2010, ainda em vigor, que proíbe qualquer tipo de cessão ou comercialização do direito de exploração do serviço de táxi. De acordo com a legislação municipal, a permissão é cassada em caso de transferência irregular ou clandestina.

As solicitações protocoladas até o dia 20 de abril seguirão sendo analisadas normalmente pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). No entanto, considerando o feriado prolongado, o último dia útil para o protocolo efetivo foi nesta quinta-feira (17).