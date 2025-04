Terminal Ouro Verde marca fim de 8 anos de obras do BRT

Após oito anos de obras e seguidos adiamentos, o sistema BRT (Bus Rapid Transit) de Campinas será, enfim, concluído. A última etapa do projeto será entregue na próxima sexta-feira (25), com a entrada em operação do novo Terminal BRT Ouro Verde, na avenida Ruy Rodriguez. O local passa a receber as linhas paradoras BRT10 (Ouro Verde) e BRT11 (Vida Nova), encerrando um dos mais longos e problemáticos ciclos de obras da cidade.

Prometido inicialmente para ser concluído até o final de 2020, no governo do então prefeito Jonas Donizette (PSB), o projeto percorreu todo o primeiro mandato do atual prefeito Dário Saadi (Republicanos) e somente agora, no segundo mandato, será totalmente finalizado.

O novo terminal, exclusivo para o sistema BRT, tem 26 mil metros quadrados de área e integra-se ao antigo terminal e ao Hospital Ouro Verde. Conta com elevadores, passarelas, escadas rolantes, painéis informativos, piso tátil e bancos metálicos. A operação começa às 4h da manhã de sexta, com agentes de mobilidade orientando os usuários.