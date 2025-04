PM fica ferido em colisão com carro em Águas de Lindóia

Um policial militar ficou ferido na manhã desta quinta-feira (17) após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Monte Sião, no bairro Jardim das Américas, em Águas de Lindóia. A vítima, João Neves de Souza, de 41 anos, pilotava uma motocicleta Honda preta quando colidiu com um carro que deixava uma vaga de estacionamento em frente a um comércio.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia da cidade, a motorista do veículo, Patrícia Aparecida Pereira, de 38 anos, relatou que ouviu um forte impacto ao ingressar na via. Ao descer do carro, percebeu que o motociclista estava caído sob o automóvel.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e, diante da gravidade da situação, foi necessário o apoio do helicóptero Águia para realizar o resgate. O local passou por perícia técnica e o laudo será anexado à investigação em andamento.