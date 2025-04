Sexta-feira Santa tem céu nublado e possibilidade de garoa

O feriado de Sexta-Feira Santa será de céu encoberto e tempo instável em Campinas, com possibilidade de garoa durante todo o dia e à noite. De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura varia entre 19°C e 29°C, mantendo o clima abafado, mesmo com a nebulosidade predominante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao longo do dia, está prevista uma precipitação acumulada de até 6,8 mm, com 85% de chance de chuva em forma de pancadas leves e isoladas. A umidade relativa do ar se mantém elevada, oscilando entre 55% e 93%, e o vento sopra de leste-sudeste (ESE) a 6 km/h.

Com o contraste entre o sol e as chuvas rápidas, há alta probabilidade de formação de arco-íris ao longo do dia. O nascer do sol foi às 6h22 e o pôr do sol está previsto para às 17h53.