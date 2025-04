Concurso da Prefeitura de Campinas terá provas em 1º e 8 de junho

A Prefeitura de Campinas alterou o cronograma do concurso público para cargos da Educação e Geral devido ao grande volume de inscritos, que superou os 30,8 mil candidatos. Por esse motivo, as provas de conhecimentos serão aplicadas em duas datas distintas: 1º e 8 de junho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (17) e também pode ser consultada no portal da Vunesp (www.vunesp.com.br), organizadora do certame.

No dia 1º de junho, os candidatos farão provas para os seguintes cargos: assistente social escolar, professores (adjunto I, PEB II e PEB IV) e psicólogo escolar. Já em 8 de junho, a avaliação será para os cargos de agente de fiscalização, analista de processos, arquiteto, contador, engenheiro civil e técnico em segurança do trabalho.