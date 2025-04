Região terá unidade metropolitana para destinação do lixo

Campinas oficializou sua adesão ao programa estadual "Integra Resíduos", iniciativa do governo de São Paulo para promover a destinação regionalizada e sustentável de resíduos sólidos urbanos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (17), pelo prefeito Dário Saadi, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC), que contou com a presença da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

"Campinas está dentro. A destinação do lixo é um desafio para todas as cidades", afirmou Dário, ao destacar que o município gera 1.300 toneladas de resíduos por dia. O projeto prevê a criação de uma unidade metropolitana compartilhada para a destinação final do lixo, com foco em reciclagem, compostagem e tecnologias como geração de energia a partir de resíduos.

Além de Campinas, Santa Bárbara d’Oeste, Monte Mor, Pedreira, Valinhos e Nova Odessa também aderiram ao programa. Os demais municípios da RMC têm até o dia 25 de abril para manifestar interesse em participar da iniciativa.