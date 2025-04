Flávio Paradella: Por ora, o supersalário sai de cena

A retirada de pauta dos projetos que previam o aumento salarial para presidentes de autarquias e fundações municipais em Campinas, mais uma vez, não surpreende. O governo Dário Saadi (Republicanos) não conseguiu avançar com a proposta nem mesmo com maioria na Câmara, o que revela mais do que um erro de protocolo legislativo: escancara a dificuldade política de sustentar uma medida impopular e o fracasso em conseguir driblar a oposição.

Oficialmente, o presidente da Casa, vereador Luiz Rossini (Republicanos), justificou o recuo com base em uma falha de tramitação — os textos foram protocolados como Projetos de Lei Ordinária, mas, por alterarem a estrutura administrativa do município, deveriam ser Projetos de Lei Complementar. O problema é que esse "erro técnico" ocorre após semanas de resistência, obstruções regimentais e ruído até na base aliada, o que torna evidente que o recuo foi também político. Sinceramente, é impossível acreditar que o governo só foi encontrar agora um equívoco na tramitação em um projeto que vem sendo colocado insistentemente no legislativo desde o ano passado.

O governo sabia que enfrentaria críticas. Afinal, trata-se de um reajuste significativo — de R$ 23 mil para R$ 37 mil — proposto em um contexto de pressão na saúde pública, licitação de transporte emperrada e questionamentos sobre prioridades da gestão. O desgaste ficou visível: a primeira tentativa de aprovação, no fim de 2024, foi adiada; o retorno à pauta nesta semana causou nova onda de insatisfação e obstrução parlamentar. Agora, sem data definida para a reapresentação, o tema volta à geladeira — mas não desaparece.