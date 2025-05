Suspeito faturava até R$ 9 mil com venda de pornografia infantil

Durante a análise técnica inicial, os peritos identificaram imagens e vídeos de pornografia infantil armazenados e compartilhados em plataformas digitais. A polícia também apreendeu duas motocicletas, que podem ter sido compradas com o dinheiro do crime. A carteira de habilitação apresentada pelo homem também estava em nome de outra pessoa, levantando a suspeita de uso de identidade falsa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito confessou que cobrava cerca de R$ 50 por vídeo ou imagem e realizava a comercialização por meio de redes sociais, mantendo diversos chips de celular habilitados em nomes falsos para dificultar sua identificação. No apartamento, foram apreendidos quatro celulares, um notebook, nove chips e documentos de terceiros.

A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14), um homem de 28 anos acusado de lucrar até R$ 9 mil mensais com a venda de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O caso foi descoberto durante cumprimento de mandado de busca no Jardim do Lago II, como parte da Operação Nacional Proteção Integral II, que tem a participação da Polícia Federal e das polícias civis dos estados.

O caso foi registrado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tratam da produção, armazenamento e comercialização de pornografia infantojuvenil. As penas podem ultrapassar quatro anos de prisão, sem direito a fiança.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas já solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O material apreendido será encaminhado para perícia, e as investigações seguem para identificar outros envolvidos e apurar se há uma rede criminosa estruturada para distribuição.