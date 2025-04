Avenida Lix da Cunha passa por recapeamento

A avenida Lix da Cunha, uma das principais vias de acesso entre o Centro de Campinas e a rodovia Anhanguera, começou a receber obras de recapeamento nesta terça-feira (15). A intervenção está sendo executada pela Secretaria de Serviços Públicos e vai abranger 7 km de extensão, incluindo as faixas exclusivas de ônibus nos dois sentidos.

De acordo com a administração municipal, a obra tem prazo estimado de 60 dias e será feita de forma gradativa, sem necessidade de interdição total da via. O investimento é de R$ 4 milhões, com aplicação de cerca de 5,5 mil toneladas de massa asfáltica.

Além das faixas de ônibus, também serão contemplados trechos da avenida que apresentam maior desgaste. O processo de recapeamento envolve a técnica de fresagem, que retira a camada superficial deteriorada do asfalto antes da aplicação e compactação de novo material.