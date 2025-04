Patinetes viram armadilha para pessoas com deficiência

A implantação dos patinetes elétricos compartilhados em Campinas completou pouco mais de um mês com a promessa de oferecer uma alternativa moderna de locomoção e lazer. Mas para Jaqueline Silva dos Santos, moradora da cidade e deficiente visual, a novidade virou motivo de dor. “A cidade já não tem acessibilidade para nós deficientes. Estão deixando esses patinetes em todas as calçadas do centro”, desabafou.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ela conta que sofreu um tombo ao tropeçar em um dos equipamentos deixados de forma irregular em uma calçada das Avenidas Francisco Glicério com a Moraes Salles. “Eu caí, machuquei a boca, machuquei a canela. Só não me machuquei mais porque estava andando devagar”, relata. O tom de indignação se mistura ao pedido direto por providências: “Peço por favor, EMDEC, Prefeitura... se puderem conscientizar as pessoas a não deixar esses patinetes por aí. É muito perigoso”.

A situação de Jaqueline não é isolada. Em um cenário de calçadas mal conservadas, com obstáculos e ausência de piso tátil, os patinetes se tornaram mais um desafio para quem convive com deficiência. Idosos e pessoas com mobilidade reduzida também estão entre os mais prejudicados.