Casal é preso por furto de remédios em farmácia no Swiss Park

A Guarda Municipal de Campinas deteve um casal na noite de terça-feira (15) após um furto a uma farmácia localizada no bairro Swiss Park. Os suspeitos foram abordados por uma equipe da Base Sul e flagrados com diversos medicamentos escondidos sob as roupas.

De acordo com o relato da equipe, os produtos foram identificados como pertencentes ao estabelecimento, que avaliou o prejuízo em aproximadamente R$ 2.970,00.

O homem e a mulher foram conduzidos à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso foi registrado. Ambos permaneceram detidos e ficaram à disposição da Justiça, enquadrados por furto qualificado.