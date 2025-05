Pedestre morre atropelado na Rodovia SP-332 em Cosmópolis

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na manhã desta terça-feira (13), na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis. O acidente ocorreu por volta das 6h, na altura do km 143,7, sentido sul.

De acordo com o boletim da empresa, o atropelamento causou a interdição da faixa 1 e do acostamento, o que exigiu desvio parcial do tráfego no trecho. Equipes da concessionária, da Polícia Militar Rodoviária, da perícia e da funerária foram mobilizadas para atendimento da ocorrência.

A vítima morreu no local e a identidade do pedestre ainda não foi divulgada. O motorista envolvido, cujo veículo não teve detalhes confirmados, foi atendido no local. Ainda não há informações sobre as causas do atropelamento ou se o pedestre estava na pista.