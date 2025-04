Criança é encontrada sozinha em casa com maconha, haxixe e crack

Uma criança de apenas 11 anos foi resgatada de situação de abandono em uma casa no município de Indaiatuba, na noite de terça-feira (15). Além da menina estar sozinha, foram localizadas drogas como maconha, crack e haxixe na residência. O caso foi encaminhado ao plantão policial e será investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Guarda Civil Municipal foi acionada após uma denúncia anônima que apontava a presença de uma criança desacompanhada em uma residência. No local, os agentes confirmaram a denúncia e encontraram a menina sozinha. A moradora do andar superior permitiu a entrada das equipes para averiguação.

Durante a vistoria, dois vasos com pés de maconha foram encontrados no corredor da casa. A ocorrência ganhou apoio do supervisor da GCM e da equipe do Canil, que localizou mais porções de maconha, haxixe e crack no interior do imóvel.