Paralisação do transporte coletivo afeta Campinas nesta quarta

O sistema de transporte coletivo de Campinas foi impactado na manhã desta quarta-feira (16) por uma paralisação dos motoristas de ônibus, que protestam no dia em que se iniciam as audiências de julgamento dos envolvidos no assassinato do sindicalista Nilton Aparecido de Maria, ocorrido em janeiro de 2022. Apesar da mobilização já ter sido encerrada, os reflexos são sentidos pelos usuários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Em apoio ao ato, os ônibus permaneceram nas garagens até as 5h35, com interrupção parcial do serviço em horário de pico. As linhas do serviço “Corujão”, que funcionam durante a madrugada, circularam normalmente até as 6h, segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Para minimizar os impactos à população, a Emdec ativou o PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente às Situações de Emergência). Veículos do sistema Alternativo foram direcionados para reforçar os principais corredores, e agentes da mobilidade acompanharam a movimentação nas garagens desde a madrugada.