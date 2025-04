Galleria Shopping é parcialmente vendido em acordo de R$ 500 mi

O Grupo Iguatemi anunciou a venda de parte do Galleria Shopping, em Campinas, como parte de um pacote de desinvestimentos que somam cerca de R$ 500 milhões. A operação inclui ainda participações no Shopping Market Place e no Edifício Market Place Towers, ambos localizados em São Paulo, segundo comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira (14) ao mercado financeiro.

O acordo prevê a venda de 49% do Galleria Shopping, além da cessão futura de 16,7% de participação no projeto comercial previsto para ser construído dentro do Complexo Galleria, com conclusão estimada para 2029. Este novo empreendimento deve complementar o condomínio empresarial que já existe na região do shopping.

Além disso, a operação inclui a promessa de cessão de 24% de um futuro empreendimento residencial no Complexo Market Place, também com entrega prevista para 2029.