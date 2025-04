GM flagra dupla furtando cabos da Vivo com carro e uniforme falso

Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta segunda-feira (14), no DIC I, em Campinas, acusados de envolvimento no furto de cabos de telefonia da operadora Vivo. A dupla foi abordada pela Guarda Municipal na Rua Jorge Miguel Baida após denúncias sobre um carro suspeito. Os agentes reconheceram a Fiorino branca usada no crime como veículo já identificado em ocorrências semelhantes.

No interior do automóvel, os guardas encontraram 200 metros de fios de cobre, dois alicates, uniformes da Vivo e uma escada acoplada ao teto — material que reforça a suspeita de que os homens simulavam ser técnicos da operadora para cometer os furtos.

Os suspeitos foram identificados como Eduardo Duarte de Sousa, de 30 anos, e Washington Lincoln Gonçalves Sant’Anna, de 41 anos. Ambos alegaram atuar a serviço da operadora e disseram ter recolhido os cabos às margens da rodovia Fernão Dias, mas não souberam indicar o local exato da suposta coleta.