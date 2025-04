Operação na Heitor Penteado aplica 39 multas e apreende 2 motos

Das 30 infrações de trânsito registradas, 21 foram aplicadas a motos e nove a carros. As duas motocicletas removidas foram levadas ao Pátio Municipal. Além das infrações de trânsito, a Polícia Militar realizou 17 abordagens de segurança, envolvendo 15 homens e duas mulheres.

Uma operação realizada pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e pela Polícia Militar resultou em 39 autuações e duas motocicletas apreendidas na Avenida Dr. Heitor Penteado, na altura da Rua Vital Brasil. A ação faz parte do plano de intensificação da fiscalização de trânsito na cidade.

Entre janeiro e março de 2025, a Emdec já promoveu 71 operações integradas com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, resultando em mais de 2,3 mil infrações de trânsito e 594 remoções de veículos. A maioria das infrações – 74% – foi cometida por motociclistas.

As ações fazem parte da estratégia da Administração Municipal para coibir infrações reincidentes e práticas perigosas no trânsito, com foco em pontos de alta circulação e histórico de irregularidades.