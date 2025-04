Tanque para combater incêndios é instalado na Serra das Cabras

Um novo reservatório com capacidade para armazenar 100 mil litros de água de reuso foi instalado nas imediações do Pico das Cabras, em Campinas, como parte de uma estratégia para fortalecer o enfrentamento a incêndios em áreas de mata. A estrutura foi transportada nesta quarta pela Sanasa e deve abastecer diretamente os caminhões do Corpo de Bombeiros em ações de controle ao fogo em regiões de preservação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação mobilizou equipes desde as primeiras horas da manhã e contou com apoio logístico da Emdec, Defesa Civil e escolta técnica durante o trajeto. O tanque percorreu vias urbanas e a Rodovia Dom Pedro I até o destino, na região de Joaquim Egídio, próximo ao Observatório Municipal Jean Nicolini — área estratégica no entorno da Serra das Cabras.

O reservatório, feito de fibra de vidro, tem mais de 7 metros de comprimento e pesa 4,5 toneladas. Para viabilizar o transporte, foi necessário desmontar parte das conexões hidráulicas e adaptar a carga, que exigiu liberação especial do DER.

A estrutura será abastecida com água de reuso, fornecida pela Estação EPAR Capivari, e utilizada exclusivamente para combater focos de incêndio florestal. A instalação faz parte de uma resposta às queimadas registradas no último ano, que atingiram cerca de 120 hectares no município, segundo dados da Defesa Civil.

“Estamos ampliando a ação, que visa aumentar a resiliência da cidade e sua adaptação às mudanças climáticas, levando um reservatório de 100 mil litros de água de reuso exclusivamente para combater incêndios. Com isso, estamos atendendo a um pedido da Defesa Civil do município e também do Corpo de Bombeiros”, destacou Manuelito Magalhães Júnior, presidente da Sanasa. A empresa informou que a instalação final será concluída nos próximos dias, após adequação técnica do sistema hidráulico.

A medida atende a uma solicitação formal do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, e reforça as ações de adaptação climática e prevenção ambiental desenvolvidas pelo município. Em setembro do ano passado, a própria Sanasa já havia participado de força-tarefa para auxiliar no combate às queimadas na mesma região, com o fornecimento emergencial de água e apoio logístico.