Unicamp planeja criar cursos de Fisioterapia e Direito

A Unicamp deu o primeiro passo para ampliar sua oferta de cursos de graduação. O Conselho Universitário (Consu) aprovou, nesta terça-feira (8), a abertura do processo para a criação de quatro novas graduações: Licenciatura em Inglês, Fisioterapia, Direito e História (noturno).

A proposta ainda passará por avaliação de comissões internas e, se aprovada em todas as etapas, será submetida novamente ao Consu para definição sobre a implementação. A medida visa atender tanto à demanda por maior inclusão quanto à necessidade de expansão gradual da universidade.

Hoje, a Unicamp é a que oferece menor número de cursos e vagas entre as universidades públicas estaduais paulistas: são 69 cursos e 3.340 vagas, ante 183 cursos e 11.147 vagas da USP, e 136 cursos com 7.680 vagas da Unesp.

De acordo com o pró-reitor de Graduação, Ivan Toro, o avanço dos projetos foi possível após sinalizações de estabilidade financeira e maior disponibilidade de cargos na instituição. “No início da gestão, não tínhamos autorização para novos cargos e também enfrentávamos os efeitos da pandemia. Agora o cenário é mais favorável”, afirmou.

O curso de Direito ainda não tem localização definida, e os demais serão vinculados aos institutos já existentes na Unicamp. A expectativa é de que o curso noturno de História, por exemplo, amplie o acesso de estudantes que trabalham durante o dia.

A criação do curso de Licenciatura em Inglês deve reforçar o processo de internacionalização da universidade, enquanto Fisioterapia atenderia à crescente demanda na área da saúde. No total, os quatro cursos devem abrir 172 novas vagas e contar com a contratação de 74 professores.

A universidade possui atualmente cerca de 20,5 mil alunos de graduação distribuídos em 65 cursos, além de 120 vagas oferecidas anualmente por meio do Profis — programa voltado a estudantes da rede pública de Campinas.

Distribuição das vagas e corpo docente previsto:

Fisioterapia : 40 vagas / 13 professores

: 40 vagas / 13 professores Direito : 50 vagas / 40 professores

: 50 vagas / 40 professores Licenciatura em Inglês : 30 vagas / 11 professores

: 30 vagas / 11 professores História (noturno): 52 vagas / 10 professores

A Reitoria destacou que o processo será conduzido com cautela, devido às incertezas sobre o financiamento das universidades estaduais após a reforma tributária. Ainda não há cronograma oficial para a implantação dos cursos.