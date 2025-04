Flávio Paradella: A reconfiguração do governo Dário II

Esse é mais um capítulo do cumprimento dos acordos costurados durante a campanha de reeleição de Dário , quando a governabilidade dependia do engajamento de legendas como o Podemos. A própria ocupação da recém-criada Secretaria do Clima por Adegas Junior , coordenador regional do partido, foi uma amostra da expansão da legenda dentro da estrutura municipal. Com a provável chegada de Cirilo, o Podemos passaria a ter duas pastas sob seu guarda-chuva , consolidando força na base.

Nos bastidores, o nome do vereador Luiz Cirilo (Podemos) aparece como "cotadíssimo" para assumir uma das duas posições – ou a Secretaria de Habitação ou a própria Cohab. A expectativa é que a votação definitiva, prevista para a próxima segunda-feira, confirme a reconfiguração institucional que, na prática, cria mais uma cadeira de comando no governo municipal. A justificativa oficial é de “eficiência administrativa”, mas não há como ignorar o viés político do gesto.

A aprovação em primeira discussão do projeto que separa a presidência da Cohab da Secretaria de Habitação marca mais do que uma simples reorganização administrativa: escancara a estratégia do governo Dário Saadi (Republicanos) de abrir novos espaços no alto escalão para acomodar partidos aliados , especialmente o Podemos, que ganha protagonismo com o novo movimento.

A movimentação, aliás, indica que o Quarto Andar começa a operar com mais nitidez a lógica de redistribuição de espaços no novo mandato. Se, em janeiro, o desenho do secretariado foi mantido com poucas alterações, agora vemos as engrenagens partidárias sendo ajustadas. Cirilo, que chegou a ser cogitado para a Secretaria do Clima, não ficou de fora do jogo. Pelo contrário: aguardou sua vez e agora está prestes a ser acomodado, como manda a cartilha política.

Do ponto de vista institucional, a proposta enviada à Câmara vem acompanhada de um estudo de impacto orçamentário, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, para evitar que a criação da nova função cause desequilíbrio nas contas públicas. Mas, no fundo, o que se vislumbra é o avanço de uma administração que ajusta a estrutura à dinâmica política, e não o contrário.

A manobra pode ser interpretada como habilidosa para manter a base aliada coesa, engajada e agrada um partido que cresceu, mas também levanta questões sobre a real necessidade de duplicar cargos de comando, sobretudo em um cenário que exige eficiência e contenção de gastos. O tempo dirá se a separação das funções renderá os benefícios prometidos ou apenas inchou a máquina para acomodar interesses.