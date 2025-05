Procurado por homicídio morre em confronto com a PM em Campinas

Um homem identificado como Weverton Bruno Ezequiel da Cunha, de 31 anos, foi morto durante um confronto com a Polícia Militar na noite de terça-feira (6), no bairro Vila Lunardi, em Campinas. O suspeito era procurado pela Justiça por homicídio.

Policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o homem, que correu para dentro de um barraco ao perceber a aproximação das viaturas.

Segundo a Polícia Civil, durante a tentativa de abordagem, o suspeito efetuou disparos contra os policiais, que revidaram. “Na tentativa de abordagem no interior do barraco, o indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que revidou a injusta agressão, efetuando disparos na direção do indivíduo, que foi alvejado e entrou em óbito no local", informou a corporação.