Ladrão de moto é morto ao trocar tiros com PM na Vila Lunardi

A polícia iniciou o cerco e conseguiu apreender um adolescente no local . Os outros dois suspeitos fugiram para uma área de mata próxima , sendo que uma segunda equipe conseguiu localizar um dos fugitivos , que também entrou na vegetação.

Um suspeito de tentativa de roubo de motocicletas foi morto em confronto com a Polícia Militar , na noite de terça-feira (6) , no bairro Vila Lunardi , em Campinas . Durante a ação, um adolescente foi apreendido , e o caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional da cidade .

Durante o cerco, os policiais foram recebidos a tiros. Houve revide e o suspeito foi baleado. Com ele, foi encontrada uma pistola com numeração raspada e seis cartuchos intactos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local.

O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao roubo qualificado, com concurso de agentes e uso de arma de fogo. As armas dos envolvidos na ocorrência foram apreendidas.