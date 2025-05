Mulher encontrada esquartejada em açude foi atropelada

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios do DHPP, informou que esclareceu a origem da morte violenta de uma mulher encontrada esquartejada em um açude no Haras Albar, em Campinas, no último domingo (4). O corpo estava dividido em duas partes, envolvido em tela de galinheiro e preso com correntes, numa tentativa de mantê-lo submerso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo as investigações, o autor do crime foi identificado e é funcionário do local onde o corpo foi achado. Ele confessou que atropelou a vítima na Rodovia Anhanguera no dia 27 de abril, e que, com o impacto, o corpo foi seccionado: os membros superiores foram lançados para dentro da cabine da picape e os inferiores ficaram na caçamba do veículo.

Sem prestar socorro, o homem decidiu esconder o corpo na fazenda. No dia 29 de abril, utilizou correntes e tela de galinheiro para embrulhar os restos mortais, que foram lançados no açude com o intuito de dificultar a localização. A vítima foi identificada por impressões digitais, e o endereço apontado pelo IIRGD fica próximo do local onde o atropelamento foi registrado pelo 190.