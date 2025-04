Ceprocamp oferece 18 cursos gratuitos com inscrições abertas

O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) está com inscrições abertas para 469 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional nas unidades Centro, Campo Belo, Ouro Verde e Satélite Íris. Os cursos têm duração de 10 a 20 semanas e abrangem áreas como administração, informática, logística, inglês comercial, marketing digital e manutenção de computadores.

As aulas serão oferecidas em três turnos: manhã (8h às 11h40), tarde (13h30 às 17h10) e noite (18h50 às 22h20). As inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades, das 9h às 19h, com exceção da unidade Ouro Verde, que funciona das 9h às 17h.

Para se inscrever, o candidato deve ter 15 anos ou mais, estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental e apresentar documento de identidade com CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e uma foto 3x4 recente. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Cursos disponíveis por unidade

Unidade Centro:

Auxiliar Financeiro Básico (manhã)

Auxiliar de Recursos Humanos Básico (manhã)

Manutenção de Computadores (manhã e tarde)

Agente de Gerenciamento de EPI e EPC (tarde)

Agente de Controle de Pragas (tarde)

Unidade Ouro Verde:

Auxiliar Administrativo Básico (manhã)

Informática Básica (manhã, tarde e noite)

Inglês para Atendimento Comercial (manhã)

Operador de Empilhadeira (tarde)

Criação de Websites (tarde)

Porteiro Básico (noite)

Cuidador de Crianças e Pessoas com Deficiência (noite)

Unidade Campo Belo:

Operador de Empilhadeira (manhã)

Marketing Digital (tarde)

Auxiliar de RH Básico (noite)

Informática Básica (noite)

Auxiliar de Logística (noite)

Unidade Satélite Íris:

Inglês para Atendimento Comercial (noite)

Mais informações podem ser obtidas pelo site fumec.sp.gov.br/ceprocamp.