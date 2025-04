Campinas aprova projeto de marginais da Santos Dumont

A Prefeitura de Campinas aprovou o projeto de construção das vias marginais da Rodovia Santos Dumont (SP-075) no trecho entre os entroncamentos com as rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348). A proposta, desenvolvida pela concessionária Via Colinas, segue agora para análise da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), responsável pela regulação dos serviços.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a aprovação da Artesp, a concessionária, que integra o grupo Via Appia, poderá iniciar as obras. A intervenção é considerada estratégica para melhorar a mobilidade urbana e aliviar o trânsito na região sudoeste da cidade, especialmente nos bairros próximos ao Aeroporto Internacional de Viracopos, como São José e Parque Oziel.

Segundo o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Marcelo Coluccini, o projeto foi ajustado com base em exigências técnicas da Prefeitura e passou por análise da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal. “Após os ajustes, ele foi apresentado à Comissão de Mobilidade, que pôde esclarecer dúvidas junto à população. Com o parecer favorável dos vereadores e da equipe técnica, o projeto foi aprovado por todos os setores competentes da Prefeitura”, explicou.

Benefícios para 600 mil moradores

A obra tem potencial para beneficiar cerca de 600 mil moradores e promete reduzir os congestionamentos em um dos trechos mais movimentados da cidade. A construção das marginais atende a uma demanda que se arrasta há mais de 12 anos.

As vias marginais terão cerca de 7 quilômetros de extensão em ambos os sentidos, com largura variável ao longo do trajeto, que se inicia nas imediações do entroncamento com a Anhanguera e segue até o acesso à Rodovia dos Bandeirantes.

Entre as principais melhorias previstas estão: