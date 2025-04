Venda de imóvel de até R$ 1 milhão cresceu 170% em Campinas

Campinas recebe nesta quinta-feira (3) a quarta edição do Inc Interior Paulista, encontro promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) e pela Brain Inteligência Estratégica. O evento será realizado no Vitória Hotel Concept e reunirá empresários, autoridades e especialistas para debater as tendências e desafios do mercado imobiliário no interior de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os dados divulgados pela ABRAINC apontam para um cenário otimista. O segmento de imóveis de médio padrão, com valor de até R$ 1 milhão, teve aumento de 170% nas vendas em Campinas no segundo semestre de 2024, comparado ao mesmo período de 2023. Já o setor de imóveis de luxo, com valores entre R$ 1,5 milhão e R$ 3 milhões, cresceu 13%.

O relatório, baseado na plataforma GeoBrain, mostra ainda que o programa Minha Casa Minha Vida representou 66% dos lançamentos imobiliários na cidade, com crescimento de 5,76%. Já o segmento standard, que contempla imóveis entre R$ 350 mil e R$ 500 mil, foi responsável por 31% das novas unidades.

Segundo Luiz França, presidente da ABRAINC, Campinas segue como um dos principais motores da economia nacional. “Campinas tem um mercado diversificado e forte. A cidade continua sendo um grande atrativo para novos empreendimentos. O boom de lançamentos atendeu uma demanda crescente, impulsionada pelo desenvolvimento econômico da região”, afirmou.

França fará a palestra de abertura do evento, apresentando um panorama macroeconômico e as perspectivas de mercado. A expectativa é de que o evento contribua para novas estratégias de expansão do setor. Para presidente da ABRAINC, há espaço para mais projetos nos segmentos de habitação popular e imóveis de padrão médio e alto, especialmente em cidades com boa infraestrutura e serviços públicos consolidados.

“As incorporadoras têm buscado alternativas, como novas formas de financiamento e parcerias estratégicas para manter o ritmo de vendas e atender a essa demanda existente”, completou o presidente da ABRAINC.

O encontro também contará com a presença do prefeito Dário Saadi e do ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, em um painel sobre infraestrutura, economia e desenvolvimento.

No período da tarde, o tema será o funding do mercado imobiliário. Participam do debate representantes da Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Patrimar e da construtora Pacaembu.