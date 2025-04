Hortolândia confirma risco de maculosa em área da Ponte Estaiada

A Prefeitura de Hortolândia confirmou a presença de carrapatos em área sob a Ponte Estaiada, na região do Jardim Santa Rita de Cássia, durante uma nova pesquisa acarológica realizada pela Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). A ação integra as medidas de prevenção à febre maculosa, doença transmitida pela bactéria Rickettsia rickettsii por meio da picada de carrapatos infectados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A coleta, feita na semana passada, utilizou duas técnicas: arrasto com pano no solo e armadilha com gelo seco. Ambas buscam atrair e capturar os carrapatos presentes no ambiente. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) garantiu a segurança das equipes e permitiu identificar animais eventualmente aderidos às roupas.

Com o resultado, a área agora é considerada de risco para contágio da febre maculosa e será sinalizada com placas de alerta nesta semana. A orientação da Secretaria de Saúde é para que a população evite entrar no local.

De acordo com a veterinária da UVZ, Tosca de Lucca Benini Tomass, a região será incluída no monitoramento mensal feito em outras áreas verdes do município. A continuidade das ações dependerá das condições climáticas para realização das coletas.

Em 2025, Hortolândia já contabiliza 25 casos notificados de febre maculosa, sendo 16 descartados e nove ainda em investigação, segundo a Vigilância Epidemiológica.

A febre maculosa é uma doença que pode evoluir rapidamente. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, manchas avermelhadas nas extremidades e mal-estar geral. Nem todos os pacientes apresentam todos os sinais, mas a enfermidade pode ser grave e levar à morte.

A recomendação é clara: ao menor sinal dos sintomas, buscar atendimento médico imediato e não recorrer à automedicação.

A primeira pesquisa acarológica na cidade foi realizada no fim de 2024, após capacitação da UVZ promovida pela Coordenadoria de Controle de Doenças/Vetores do Estado.