Projeto abre vagas para oficinas artísticas gratuitas em Campinas

O projeto cultural Sorri Em Cena está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de canto, dança, teatro e coral, voltadas ao público geral da região de Campinas. As atividades acontecem na sede da OSC Sorri Campinas, na Vila Teixeira, e têm como objetivo despertar talentos, promover a inclusão e transformar vidas por meio da arte.

Idealizado pela Villa 7 Produções Culturais, em parceria com a Organização da Sociedade Civil Sorri Campinas, o projeto une pessoas com e sem deficiência em oficinas que fortalecem vínculos, melhoram a qualidade de vida e contribuem com o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

As aulas têm duas horas de duração e seguem a seguinte programação: coral às segundas-feiras, teatro às quintas e musicalização e dança às sextas. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 99294-3920.

“O Sorri Em Cena tem um papel importante de ajudar no desenvolvimento das pessoas com o objetivo de que elas consigam transformar suas vidas, participar da dinâmica familiar, contribuir com a renda e fortalecer os vínculos sociais”, explicou Ester Piza de Almeida Barros, Gerente Executiva da Sorri Campinas e oficineira de dança do projeto.

Em atividade desde agosto de 2024, o projeto já soma mais de 72 alunos ativos, que participam das oficinas com frequência e entusiasmo.