HC amplia internações e recebe R$ 86 milhões do Governo de SP

O Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, registrou aumento de 8.818 internações entre 2022 e 2024, conforme dados da Tabela SUS Paulista, mecanismo de repasse do Governo do Estado de São Paulo para hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Pelo volume de procedimentos realizados, a unidade recebeu R$ 86,9 milhões em 2024, valor 100% oriundo do Tesouro Estadual.

O dado integra o balanço da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que apontou um total de R$ 4,3 bilhões em repasses no primeiro ano de vigência da Tabela SUS Paulista, implantada em 2024. A iniciativa remunera procedimentos de instituições filantrópicas e hospitais de ensino com valores superiores aos da tabela nacional do SUS, visando ampliar a capacidade de atendimento da rede pública.

Na lista das dez instituições que mais aumentaram o número de internações pelo SUS no Estado, o HC da Unicamp figura em segundo lugar, atrás apenas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Além da ampliação nos atendimentos, a Secretaria de Saúde anunciou um reajuste nos valores de 158 procedimentos da Tabela SUS Paulista para 2025. A mudança terá impacto estimado de R$ 134 milhões, com foco em áreas como tratamento de câncer de mama, ortopedia, exames especializados e cuidados a pacientes de longa permanência.

O detalhamento dos valores pagos a cada instituição pode ser consultado no site da SES: https://nies.saude.sp.gov.br/ses.