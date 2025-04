Novos radares vão multar motoristas no Taquaral em Campinas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está finalizando a instalação de dois novos radares eletrônicos na Rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier, no trecho do Parque Taquaral, em Campinas. A via é um dos principais acessos entre o Centro da cidade e a SP-340.

Os equipamentos passarão por vistoria e homologação técnica, com o objetivo de garantir a precisão das medições antes do início da aplicação de multas. A previsão é que os radares entrem em operação até meados de maio, intensificando a fiscalização em um dos trechos mais movimentados da metrópole.

Os limites de velocidade serão diferentes para cada sentido da via:

60 km/h no trajeto do Centro em direção ao bairro ;

no trajeto do ; 50 km/h no sentido bairro-Centro.

A medida busca reduzir o número de acidentes e aumentar a segurança viária no local, conhecido pelo alto fluxo de veículos e histórico de registros de imprudência.