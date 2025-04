Campinas prorroga operação contra chuvas após nova frente fria

O Governo do Estado de São Paulo prorrogou até o dia 15 de abril o encerramento da Operação Chuvas de Verão 2024/2025, que inicialmente terminaria nesta segunda-feira (31). A medida foi tomada após a entrada de uma frente fria no território paulista, na última quinta-feira (27), que provocou altos índices de chuva acumulada em diversas regiões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão foi comunicada durante reunião com os coordenadores regionais de Proteção e Defesa Civil, da qual participou o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do Estado, há previsão de chuvas intensas até pelo menos 6 de abril, com possibilidade de ocorrência em todo o estado.

“A medida foi tomada pelo governo estadual por conta da frente fria que levou a elevados volumes de chuva acumulada no Estado de São Paulo”, explicou Furtado.

Com a prorrogação, os Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PCPDC) de todos os municípios paulistas permanecem em vigor. O Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil segue em prontidão 24 horas por dia, com monitoramento contínuo e envio de alertas à população em caso de eventos climáticos severos.

Ações em Campinas

Em Campinas, a Defesa Civil segue em alerta para possíveis ocorrências causadas pelas chuvas e já prepara a transição para a Operação Estiagem, que deve começar após o fim da Operação Verão. A fase de preparação envolve treinamentos para agentes municipais e regionais, capacitações voltadas à comunidade e a articulação com o Corpo de Bombeiros e demais órgãos públicos para o enfrentamento a incêndios florestais e baixa umidade do ar.