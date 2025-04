Gate apreende seis explosivos em residência de Sumaré

O Grupo de Ação Tática Especial (Gate) apreendeu, no último domingo (30), seis artefatos explosivos em uma residência no bairro Nova Veneza, em Sumaré. A ação teve início após abordagem da Polícia Militar, que patrulhava o bairro Monte Sinai, em Hortolândia.

Durante o patrulhamento, dois homens em atitude suspeita foram vistos. Um deles fugiu, enquanto o outro foi abordado e informou o endereço onde o primeiro suspeito poderia ser encontrado.

Ao chegarem à casa, em Sumaré, os policiais encontraram o homem saindo do imóvel com uma caixa nas mãos. Dentro dela, estavam os seis explosivos. O Gate foi acionado e fez o recolhimento dos artefatos, que foram encaminhados para a elaboração do relatório técnico pericial.

Uma pessoa foi detida durante a ação e conduzida à delegacia. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a prisão preventiva ou flagrante do suspeito.