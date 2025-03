Homem é preso em SP após matar avó com machadada em Mogi Guaçu

A falta de resposta da idosa ao longo do dia gerou preocupação na família. Um dos parentes decidiu ir até a residência, situada na Rua Vitória Palmeja, e percebeu que o portão estava obstruído com um tijolo. Para verificar o que havia ocorrido, pulou o muro e, ao entrar no imóvel, encontrou a vítima caída no chão, com a marreta ainda cravada na cabeça.

Após o crime, a Polícia Militar de Mogi Guaçu iniciou buscas e solicitou apoio de equipes da capital paulista para localizar o celular da vítima, que poderia estar com o suspeito.

Ele foi encontrado pouco depois na frente de um hotel em São Paulo, com uma imitação de arma de fogo, 13 pinos de cocaína, uma porção de maconha e o celular da avó.